Журналісти програми "Гроші" розкрили головну таємницю місця зборів партії Порошенка (відео)

Увечері 6 вересня президент провів зустріч із фракцією БПП та представниками уряду у резиденції "Залісся".

Журналісти програми "Гроші" розповіли про офіційну резиденцію "Залісся" під Києвом. Її Держуправління справами використовує нібито для прийомів іноземних делегацій.

Як йдеться у сюжеті програми, резиденція вже давно мала стати заповідником, та насправді вона – просто об’єкт для дикого президентського бізнесу: звідси нібито продають тварин, звідси продають їхнє м’ясо і, цілком можливо, влаштовують VIP-полювання.

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"Гроші" стверджують, що із держрезиденції масово вивозять деревину цілими лісовозами. "Це вирубуються мертві дерева, які повалилися, які вражені шкідниками - це санітарна рубка. Це, в основному, дрова", - розповів директор державної організації "Резиденція "Залісся "Василь Грицик.

Та журналісти заявляють, що продають не лише "мертві" дерева, при цьому офіційна ціна продажу деревини суттєво відрізняється від ринкової.

"Загалом за останні п'ять років у резиденції "Залісся" дичини настріляли на 189 тисяч - за стільки вони продали понад дев'ять тонн... дикого м'яса! При цьому директор сміється - тут не стріляють!", - йдеться у сюжеті.

Водночас директор державної організації визнав, що організація продає живих тварин, наприклад, оленів та ланей, перепелів, гусей та фазанів.

Як повідомляли ЗМІ, увечері 6 вересня президент Петро Порошенко провів зустріч із фракцією "Блок Петра Порошенка" та представниками уряду у резиденції "Залісся", що під Києвом.

На зустрічі зі своєю фракцією і урядом глава держави говорив про Томос, армію і "єдину команду".