Російські прикордонники влаштували провокацію в Азовському морі (фото, відео)
13 вересня російські прикордонники влаштували чергову провокацію в Азовському морі.
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Фотографії з місця інциденту на своїй сторінці у Facebook опублікував спеціальний представник президента України в АР Крим Борис Бабін.
"Цього разу корабель агресора кілька разів навмисне робив небезпечні маневри зі зближення і перерізання курсу українського корабля ДПСУ... Ідентифікували як провокатора ПСКА-611 проекту 12150 типу "Мангуст", - йдеться в його повідомленні.
Раніше в ДПСУ повідомили, що близько 270 спецназівців відправлять на службу в підрозділи на Азовському і Чорному морях.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Сергій Попко повідомляв, що Україна посилила військову присутність вздовж узбережжя Азовського моря через агресивні дії РФ.