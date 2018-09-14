Російські прикордонники влаштували провокацію в Азовському морі (фото, відео)

Про інцидент в акваторії Азовського моря розповів представник Порошенка в АР Крим.

13 вересня російські прикордонники влаштували чергову провокацію в Азовському морі.

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Фотографії з місця інциденту на своїй сторінці у Facebook опублікував спеціальний представник президента України в АР Крим Борис Бабін.

"Цього разу корабель агресора кілька разів навмисне робив небезпечні маневри зі зближення і перерізання курсу українського корабля ДПСУ... Ідентифікували як провокатора ПСКА-611 проекту 12150 типу "Мангуст", - йдеться в його повідомленні.

Раніше в ДПСУ повідомили, що близько 270 спецназівців відправлять на службу в підрозділи на Азовському і Чорному морях.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Сергій Попко повідомляв, що Україна посилила військову присутність вздовж узбережжя Азовського моря через агресивні дії РФ.