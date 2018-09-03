ВР може в жовтні-листопаді розглянути виборчий кодекс і скасування депутатської недоторканності - Парубій

Спікер нагадав, що до виборчого кодексу надійшло 4,5 тисячі поправок, і комітет все ще доопрацьовує їх. Це буде наймасштабніший законопроект за осінню сесію.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зазначає, що виборчий кодекс розглядатиметься орієнтовно у жовтні, а зміни до Конституції в частині депутатської недоторканності – у жовтні-листопаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер українського парламенту сказав під час брифінгу.

Спікер нагадав, що до виборчого кодексу надійшло 4,5 тисячі поправок, і комітет все ще доопрацьовує їх.

«Очевидно, це буде законопроект наймасштабніший на осінню сесію. Я думаю, що орієнтовно в жовтні ми зможемо перейти до його розгляду», - сказав спікер.

Крім того, на питання журналістів щодо того, коли розглядатимуться зміни до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності, Парубій зазначив, що радитиметься з профільним комітетом щодо того, коли було б найефективніше поставити на голосування відповідний законопроект.

«Комітет пропонує спеціальну постанову по розгляду, яка передбачала би і наші дії, і терміни розгляду. І з головою комітету проконсультуємось, і я проінформую вже в конкретніший тиждень, коли може стояти це питання. Зараз ще важко по тижням твердо говорити, я можу тільки орієнтовно говорити… Я думаю, що питання недоторканності – це теж очевидно, приблизно жовтень-листопад, початок листопада – найбільш оптимальний період», - зазначив голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада 2017 року Верховна Рада в першому читанні ухвалила проект Виборчого кодексу, поданий головою парламент Парубієм та народними депутатами Олександром Черненком і Леонідом Ємцем.

Законопроектом на парламентських виборах пропонується ввести систему регіональних відкритих списків – у кожному з 27 виборчих регіонів партії пропонують свої списки, а виборець голосує за одну з цих партій і за бажанням - за когось з кандидатів, кого партія висунула в цьому регіональному списку. Також пропонується встановити 4-відсотковий виборчий бар’єр.

До другого читання до проекту Виборчого кодексу було подано близько 4,5 тис. поправок.

Крім того, 19 жовтня 2017 року Верховна Рада направила до Конституційного суду для отримання висновків два законопроекти про внесення змін до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності.

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Один з них, зареєстрований президентом, - «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів, реєстраційний номер 7203) передбачає вилучити з чинної редакції Основного Закону норму про те, що «народні депутати не можуть без згоди Верховної Ради бути притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані». При цьому залишається норма про те, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Законопроектом передбачається, що цей закон набере чинності з 1 січня 2020 року.

Інший – «Про внесення змін до Конституції України (в частині скасування депутатської недоторканності)» (реєстраційний номер 6773), який подали 158 депутатів. Законопроектом пропонується виключити з чинної редакції Конституції норму про те, що «народні депутати України не можуть без згоди Верховної Ради України бути притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані». Також проектом закону вносяться зміни до Прикінцевих положень Конституції, якими передбачено, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

КС визнав конституційними обидва проекти законів.

Відповідно до процедури, для ухвалення змін до Конституції спочатку законопроект направляється до КС для отримання висновку. Після його отримання проект закону розглядається парламентом і попередньо схвалюється мінімум 226 голосами. А остаточне ухвалення може відбуватися не раніше ніж на наступній черговій сесії ВР і має ухвалюватися мінімум 300 голосами.