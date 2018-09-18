У «Відродженні» вимагають захистити адвокатуру від зазіхань влади на її незалежність

Депутатська група «Партія «Відродження» пропонує спрямувати на експертизу до Венеційської комісії законопроекти про адвокатуру.

Про це заявив народний депутат, член депутатської групи «Партія «Відродження» Валерій Писаренко, коментуючи внесений Президентом законопроект №9055 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

За його словами, поспішне ухвалення президентського законопроекту в нинішній редакції може призвести до того, що адвокатура перестане бути незалежною і цілковито підкорятиметься волі влади, передає прес-служба партії.

«Законопроект від влади таїть у собі великі ризики звуження прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. А також містить пропозиції, які іноді суперечать власне природі адвокатури.

Крім того, він додав, що президентський законопроект розширює перелік причин, з яких адвокат може бути позбавлений права на заняття адвокатською діяльністю.

«Такими причинами можуть бути, наприклад, повторне вчинення дисциплінарного проступку, несплата щорічного внеску і штрафу, істотне порушення Правил етики або норм закону «Про адвокатуру». Може також мати місце обмеження права на представництво в суді за порушення обов’язків адвоката в судовому процесі або зловживання процесуальними правами. Законопроект переповнений суперечностями і оціночними судженнями, а це створює широке поле для маніпуляцій», – додав Писаренко.

Він також повідомив, що депутатська група «Партія «Відродження» спільно з адвокатським співтовариством розробила альтернативний законопроект про адвокатуру №9055-1 і домагатиметься його ухвалення парламентом.

«Ми вважаємо, що адвокатура мусить бути незалежною, а адвокати повинні спокійно брати участь у судових засіданнях і захищати своїх клієнтів. Адвокат не має боятися, що влада може будь-якої миті забрати у нього адвокатське посвідчення, за формальним приводом. Ми пропонуємо надіслати обидва документи на експертизу до Венеційської комісії, отримати висновок експертів і тільки після цього виносити ці законопроекти на голосування до сесійної зали», – підкреслив політик.