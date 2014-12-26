Переговорів у Мінську сьогодні не буде

Про це повідомив прес-секретар МЗС Білорусії Дмитро Мирончик, передає ТАСС.

«Переговорів контактної групи в Мінську сьогодні не буде», - сказав він.

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Напередодні ряд ЗМІ повідомили з посиланням на джерело в контактній групі, що другий раунд засідання контактної групи пройде сьогодні.

В середу, 24 грудня, відбулася чергова зустріч групи, яка тривала близько 5,5 годин.

На переговорах були присутні екс-президент України Леонід Кучма, представник «Донецької народної республіки» Денис Пушилін, представник «Луганської народної республіки» Владислав Дейнего, а також представник ОБСЄ в Україні Хайді Тальявіні і посол Росії в Україні Михайло Зурабов.

Пізніше ватажки «ЛНР» і «ДНР» Ігор Плотницький і Олександр Захарченко повідомили, що на переговорах контактної групи 24 грудня було досягнуто домовленості щодо обміну полоненими.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив, що на переговорах у Мінську бойовики погодилися передати 150 полонених українських військових в обмін на своїх 225.

Раніше в СБУ заявляли, що бойовики зволікають з обміном заручниками.

Водночас, за останніми даними Служби безпеки, в полоні у бойовиків на Донбасі залишаються 684 людини.