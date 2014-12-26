Ющенко вважає окуповані райони чужиною, але українською

Про це він заявив в інтерв’ю Українській правді, яке буде опубліковане найближчими днями.

"Я розумію, що можна гнівити, звичайно, окупанта, Путіна, що збожеволів, але, з іншого боку, є відчуття, що він прийшов туди, де найменше українського, де нема нашої мови практично, де нема нашої пам'яті, де нема нашої церкви, де нема нашої культури", – сказав він.

Читайте такожЮщенко пояснив, чому не брав участі у подіях ЄвромайдануЮщенко додав, що там "стоять пам’ятники Леніну, де чужина чужиною, де багато з того, що властиво було для цільної і неподільної нації, втрачено".

При цьому Ющенко підкреслив, що вважає ці території українськими і що вони обов’язково будуть повернені назад.

"Це моя земля, і я все зроблю, щоб клаптик цієї землі нікому іншому в руки не попав, ніж нашій державі і нашій нації. Разом з тим, ти відчуваєш, що є люди, і багато людей, які до цього ставляться по-іншому", – заявив екс-президент.