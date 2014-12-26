"Підполковник ДНР": у Криму переконалися, що Росія - не великий брат, а велика соковижималка

Про це пише журналіст Андрій Бородуллін, який взяв у бойовика інтерв'ю .

"Просто-напросто, завдяки війні, тут люди зрозуміли, що нехай хоч Порошенко, хоч Путін - ніякої різниці. Однакові вони для них тепер абсолютно. Як і в Криму, до речі, багато це зрозуміли. Раніше думали, що Росія - це великий брат, а тепер переконалися, що Росія - це велика соковижималка", - говорить білорус, який брав участь у бойових діях з самого початку.

Читайте такожГорлівський бойовик "Бєс" заявив, що перебуває на Полтавщині (відео)На його думку, тепер люди будуть шукати винних.

"Для них будуть винні всі. Всі погані. Я буду винен, ті, хто по телевізору, "укропи", політики, Порошенко, Путін, сусід... Все", - вважає бойовик.

Довідка. Анатолій Молчанов (позивний "Собр") - професійний військовий, громадянин Білорусії. У Криму брав участь у блокуванні українських військових баз. У Слов'янськ прибув ще в квітні і командував там ротою розвідки.