Холодницький звинуватив Ситника у використанні НАБУ задля помсти та «задоволення власних комплексів»

У САП наголосили, що подальше перебуванння Артема Ситника на посаді голови бюро несумісне із завданнями вказаного правоохоронного органу.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник використовує підконтрольне йому відомство для помсти та задоволення своїх комплексів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький на брифінгу, присвяченому сьогоднішньому інциденту між спецназом НАБУ та працівниками САП.

«Те, що робить директор НАБУ, використовуючи для власної помсти і для задоволення власних нікчемних комплексів НАБУ як установу, то цього терпіти вже не можна», - сказав керівник САП.

За словами Холодницького, «часто детективи НАБУ неякісно проводять слідство», але сподівається що САП буде підтримувати результати такого слідства в судах. При цьому він запевнив, що САП не буде цього робити.

«Триває атака на САП, яка не дає затримувати невинних. Ми будемо оприлюднювати такі факти, оскільки миритися з цим вже неможливо», - зазначив він.

Також Холодницький розкритикував роботу детективів НАБУ як непрофесійну: «А коли пишуть твори мистецтва замість доказової бази у підозрах, а потім розказують, що ми щось гальмуємо, то це не кращий спосіб показати, що ми боремося, а всі інші заважають. Ми ж погоджуємо всі підозри, де є достатні дані для погодження і направлятимемо такі справи до суду», - підсумував керівник САП.

Тим часом, у коментарі САП, оприлюдненому в Facebook, Антикорупційна прокуратура закликала міжнародних партнерів «не вестися на провокації Артема Ситника», а надати сьогоднішнім подіям об’єктивну оцінку.

«Перебування такої особи на посаді директора НАБ України несумісне із завданнями вказаного правоохоронного органу», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 вересня, Холодницький повідомив про спробу встановити "прослушку" в кабінеті САП. Він натякнув, що за цим може стояти НАБУ.

Своєю чергою, представники НАБУ заявили, що не встановлювали засоби прослуховування в САП, та їх співробітників за це ніхто не затримував.

Згодом у САП заявили про конфлікт біля свого офісу із співробітниками НАБУ після виявленої у дворі нової "прослушки". За інформацією САП, у внутрішньому дворі прокуратури було виявлено незаконно встановлені засоби негласного зняття інформації працівниками НАБУ, після чого автомобіль було заблоковано працівниками Національної поліції та Управління державної охорони для проведення невідкладних слідчих та процесуальних дій.

"Для того, щоб врятувати співробітників від викриття, від виявлення незаконних та незареєстрованих засобів заняття інформації, Артем Ситник (директор НАБУ) використав силовий підрозділ НАБ України, який, використовуючи вогнепальну зброю, застосував насильство щодо працівників правоохоронних органів, пошкодив майно громадян, перешкодивши проведенню слідчих дій", - повідомили в САП.

Також у прокуратурі повідомили, що працівники НАБУ здійснили наїзд на інших правоохоронців, спричинивши тілесні ушкодження, пошкодивши майно громадян.