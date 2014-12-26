СБУ: Обмін полоненими триває, операція перебуває у "верхній точці"

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

Лубківський повідомив, що операція перебуває у "верхній точці" і поки що триває. Обмін проводився на нейтральній території.

"Навіть незважаючи на повідомлення російського "Інтерфаксу", давайте говорити професійно і відповідально. Ми знаходимося у верхній точці цієї складної операції, яка триває, і дуже віримо, і робимо все для того, щоб протягом найближчого часу змогли поінформувати громадськість, а насамперед родичів про те, що ця операція завершилася і наші військові знаходяться в безпечній зоні і ця, по суті, дуже складна й тривала операція завершилася", - повідомив він.

Читайте такожУ РНБО не поспішають розкривати подробиці процесу звільнення українців з полону бойовиківПри цьому "Інтерфакс" пише, що обмін вже відбувся. Офіційного підтвердження інформації немає.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що обмін відбудеться на Ясинуватському блокпості.

Нагадаємо, що представник України в контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, другий президент України Леонід Кучма повідомив, що в рамках переговорів контактної групи затверджено списки прізвищ полонених, що підлягають обміну між Україною і бойовиками. Домовленість про обмін полоненими у форматі "150 на 225" була досягнута під час переговорів у Мінську. Обмін, за даними сторін, повинен пройти до Нового року.