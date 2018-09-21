Журналісти розповіли про "бізнес-імперію" Медведчука та її зв'язки з Росією (відео)

У сюжеті "Грошей" йдеться, що за останні роки на українському ринку пального утворилася справжня монополія, яку, за даними експертів, контролює Медведчук.

Структури, які пов'язують з Віктором Медведчуком, за мовчазної згоди української влади прокачують до України дизельне пальне "Роснєфті", а оператором і продавцем цих постачань виступають фірми, які непрямо належать Медведчуку. Про це йдеться у розслідуванні програми "Грошей".

Як ідеться у сюжеті, безпосередньо з Медведчуком пов'язують мережу "Глуско", яка розпочала свою публічну роботу в Україні близько року тому, отримавши контроль за кількома мережами АЗС на території України.

"Є швейцарський трейдер, який називається "Протон Енерджі". Цей "Протон енерджі" володіє "Глуско". І "Глуско" і "Протон" належать одній людині, яка стверджує, що є власником. Це – Нісан Моісеєв. Але реально за цими структурами стоїть Медведчук", - розповів журналістам народний депутат Сергій Лещенко.

Він наголошує, що цими компаніями займається депутат від Оппоблоку і давній "спільник" Медведчука Тарас Козак, а зв'язка "Глуско - Протон енерджі" контролює 40% паливного ринку в Україні. Журналісти заглибилися у податкову звітність Глуско, щоб перевірити цю інформацію.

"На старті, у 2015-му "Глуско Україна" не завозить нічого. Вже у 2016 завозить нафти та газу на понад 90 мільйонів гривень. Рік 2017 – сума, на яку "Глуско Україна" імпортує газ та нафтопродукти, сягає майже 8 мільярдів гривень. Прибутки зростають й у іншої фірми цієї структури - "Глуско рітейл", яка у 2016 році імпортувала нафтопродуктів на 1,3 мільярди гривень, а у 2017 - на 2 мільярди", - наводять дані журналісти.

"Публічний бізнес, те що бачать автомобілісти й перехожі, - для власників "Глуско" насправді - дрібниці. Основний кеш "Глуско" приносить те, що знаходиться у прямому сенсі "під стелою" - пальне у резервуарах, причому не продане вроздріб, а його гуртові поставки з Росії для перепродажу іншим мережам і навіть державним структурам, наприклад, Укрзалізниці чи навіть Міністерству оборони", - йдеться у сюжеті.

Крім того, підкреслють його автори, станом на сьогодні структура "Глуско-Протон" фактично монополізувала ринок скрапленого автомобільного газу на території України.

"Тільки "Роснєфть" постачає автомобільний газ в Україну - ні "Лукоїл", ні "Сургутнафтогаз". І "Роснєфть" постачає "Протон енерджі", яка потім здає в мережу "Глуско", - коментує ситуацію Сергій Лещенко.

Крім того, Гроші з'ясували, що засновником «Глуско Рітейл» цілком офіційно із січня 2014-го був підрозділ Роснєфті - фірма "Роснєфть менеджмент компані лімітед".

Журналісти зазначають, що справжній успіх "Глуско" – це не зріджений газ, а постачання дизпалива "Роснєфті".

"В часи Порошенка відбулося відчуження нафтопродуктопроводу, який належав російській державній компанії, на користь ще однієї швейцарської компанії, яка належить Моісеєву. Це труба яка іде з російської території в місто Новоград-Волинський. На цій базі зливається сировина яка йде по трубі", - розповів журналістам Сергій Лещенко.

Як зазначають автори сюжету, йдеться про трубопровід, що іде із Росії українською територією, проте належить фірмі "ПрикарпатЗахідтранс", власником якої вказана швейцарська фірма німця Анатолія Шефера, який пов'язаний із оточенням Віктора Медведчука.

"Це вертикально інтегрована нафтова компанія Медведчука. Зі сверловинами у Сибірі, нафтопереробним заводом у Ростовській області, з нафтопродуктоводом котрий іде і котрий зараз фактично конфіскований у держави України. Ось цими приватними російськими структурами. І саме через цей нафтопровід зокрема заходить цей весь потік товару і власне ось вона мережа, котра реалізовується", - заявив "Грошам" народний депутат Ігор Луценко.

"Як гарно виходить: завдяки допомозі влади, Прикарпатзахідтранс, який пов'язують із Медведчуком, прокачує до України дизельне пальне «Роснєфті», оператором цих постачань виступають фірми Медведчука, продають – вони ж. Справжня монополія", - йдеться у сюжеті.