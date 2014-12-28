29 грудня Порошенко проведе прес-конференцію

Захід транслюватимуть у прямому ефірі.

У понеділок, 29 грудня, о 14:00 відбудеться прес-конференція президента України Петра Порошенка. Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента України. Читайте такожПорошенко привітає українців з Новим роком разом з "кіборгами" (фото) Прес-конференція відбудеться у Мистецькому Арсеналі й транслюватиметься у прямому ефірі Національної телекомпанії України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter