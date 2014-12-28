29 грудня Порошенко проведе прес-конференцію
09:26, 28 грудня 2014Політика
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Захід транслюватимуть у прямому ефірі.
Завтра Порошенко зустрінеться з журналістами / Фото УНІАН
У понеділок, 29 грудня, о 14:00 відбудеться прес-конференція президента України Петра Порошенка.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента України.
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Прес-конференція відбудеться у Мистецькому Арсеналі й транслюватиметься у прямому ефірі Національної телекомпанії України.
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