Ситник прокоментував зникнення речового доказу у справі Онищенка – мобільного телефону

У справі Онищенка було втрачено мобільний телефон свідка, який йому мали повернути.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник спростовує, що у справі народного депутата Олександра Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», детективи НАБУ загубили речовий доказ – мобільний телефон.

Про це Ситник заявив в інтерв’ю телеканалу UA1.

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Зокрема, директор НАБУ спростовує, що мова йде про мобільний телефон самого Онищенка.

«Це не правда. У рамках цієї справи було вилучено багато техніки. Згодом з’ясувалося, що коли було рішення суду про повернення свідку телефона, то з’ясувалося, що його немає», - сказав він.

Також він додав, що зараз управлінням внутрішнього контролю НАБУ зареєстровано кримінальне провадження і з’ясовується, куди зник цей телефон, «якщо буде встановлено вину працівників НАБУ, то будуть вжиті заходи реагування, в тому числі кримінального характеру».

Довідка УНІАН. Онищенко є фігурантом справи про організоване злочинне угруповання, яке завдало державі збитків на суму понад 3 млрд грн. Верховна Рада позбавила його депутатської недоторканності, а також проголосувала за затримання і арешт. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.