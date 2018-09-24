Сестра Сенцова: Олег втратив надію і не знає, скільки ще протримається

За словами родички Сенцова, вона і сама не бачить перспектив для його звільнення, і називає ситуацію безвихідною.

Незаконно засуджений в РФ український режисер Олег Сенцов більше не вірить у те, що його звільнять, і скаржиться на дуже погане самопочуття.

Читайте також"Я звик перемагати": Сенцов попросивши менше його жаліти, а повідомляти більше інформації

Про це в інтерв'ю «Медузі» розповіла сестра Сенцова Наталія Каплан. За її словами, вона і сама не бачить жодних перспектив звільнення свого брата.

«Я вже не сподіваюся ні на що, я просто роблю, що можу. Наразі я себе відчуваю в страшному глухому куті. Раніше у мене завжди був план: влаштувати акцію, подати апеляцію, надрукувати його розповіді, зустрітися з політиками, виступити десь. А зараз я взагалі не розумію, що робити далі», – розповіла Каплан.

«Олег теж втратив надію. Він мені так і написав: «Я не вірю, що ми всі разом заживемо в Києві», — це він мав на увазі себе з дітьми. Він написав заповіт, написав, що у нього гіпоксія і від цього страждає серце і мозок. Він дуже погано себе почуває і не знає, скільки ще протримається», – продовжила вона.

За словами родички Сенцова, такий настрій лякає, оскільки Олег – оптиміст по життю.

«Занепадницькі настрої і раніше у нього проскакували, але такої безнадії я ще не бачила. Якщо раніше він писав «може бути», «напевно», то тут — «я більше не вірю», – уклала вона.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли в Росію. В серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів. Він утримується в колонії «Білий ведмідь» в Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Станом на 24 вересня він голодує вже 134 дні.

Стан Сенцова швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан його здоров'я оцінюється як задовільний.