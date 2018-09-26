Чехія не роздаватиме громадянство мешканцям Закарпаття - посольство

Чеські дипломати назвали спекуляціями інформацію про «роздачу чеського громадянства».

Чехія не має наміру роздавати громадянство мешканцям Закарпатської області і не робила цього раніше.

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Про це повідомляє посольство Чехії в Україні. «Посольство Чеської Республіки в Україні наполегливо заперечує спекуляції, які останніми днями з’явилися в українських медіа і до яких долучилися і деякі офіційні представники України про те, що Чеська Республіка має намір масово «роздавати громадянство колишнім громадянам Чехословаччини з сучасної Закарпатської області», - наголосили в амбасаді.

«Йдеться про нічим необґрунтовані та неправдиві спекуляції, які випливають з цілком помилкової інформації про проект поправки до закону №186/2013 Sb. «Про державне громадянство Чеської Республіки», який знаходиться на обговоренні. Як у чинному законі, так і в запропонованому проекті у параграфі 31 абсолютно чітко зазначено, що набуття державного громадянства спрощеним шляхом (так званою «декларацією») не може стосуватися теперішніх мешканців Закарпатської області України (колишньої Підкарпатської Русі, яка була частиною міжвоєнної Чехословаччини)», - наголошують чеські дипломати.

Також посольство процитувало відповідні чеські законодавчі документи: «Згідно з декларацією про набуття державного громадянства Чеської Республіки державне громадянство Чеської Республіки може набути фізична особа, яка втратила чеське або чехословацьке державне громадянство перед днем набуття чинності цього закону, якщо не йдеться про позбавлення чехословацького державного громадянства відповідно до конституційного декрету президента республіки «Про регуляцію чехословацького державного громадянства у осіб німецької та угорської національності» або відповідно до Договору між Чехословацькою Республікою та Союзом Радянських Соціалістичних Республік «Про Закарпатську Україну», або якщо не йдеться про чехословацького державного громадянина, який до 1 січня 1969 року став, або міг стати державним громадянином Словацької Соціалістичної Республіки або Словацької Республіки і дотепер є її громадянином».

«Із вищезазначеного чітко випливає, що дана поправка до закону №186/2013 Sb. не передбачає і не уможливлює ані масове надання громадянства ЧР, ані чеських паспортів мешканцям Закарпаття», - додали в диппредставництві Чехії.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня виник скандал довкола відео з церемонії отримання українцями громадянства Угорщини в консульстві в Береговому Закарпатської області.