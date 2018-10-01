У «Відродженні» закликали Парубія спрямувати законопроекти про адвокатуру на розгляд Венеційської комісії

Зазначається, що «Відродження» застерігає владу від такого самого квапливого реформування адвокатури.

Депутатська група «Партія «Відродження» звернулася до спікера Верховної Ради Андрія Парубія з вимогою спрямувати всі подані законопроекти про адвокатуру на розгляд Венеційської комісії.

Про це повідомив народний депутат групи «Партія «Відродження» Валерій Писаренко.

Він зазначив, що в разі поспішного голосування законопроектів про адвокатуру українська влада ризикує повторити ті самі помилки, яких припустилася під час ухвалення судової реформи.

«Влада вже неодноразово ставала на граблі, коли похапцем ухвалювала серйозні системні зміни до законодавства, зокрема, щодо роботи судової системи України. Ми попереджали про проблеми, до яких призведе поспішне прийняття судової реформи, а також про те, що це не відновить довіру до судової системи з боку громадян, а тільки посилить залежність судів від влади», – додав Писаренко.

Він наголосив, що «Відродження» застерігає владу від такого самого квапливого реформування адвокатури.

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«Ми наполягаємо, щоб законопроекти про адвокатуру та адвокатську діяльність дістали оцінку Венеційської комісії. Розгляд у парламенті такого важливого документу, який є складовою частиною судової реформи, без позиції міжнародних профільних експертів буде помилкою. Ми очікуємо на підтримку в цьому питанні. Адже закон про адвокатуру та адвокатську діяльність повинен відповідати міжнародним стандартам та демократичним процедурам здійснення реформ», – зауважив політик.

Як повідомлялося раніше, 6 вересня президент вніс до парламенту законопроект №9055 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Депутатська група «Партія «Відродження» спільно з адвокатським співтовариством розробила альтернативний законопроект про адвокатуру №9055-1. Як заявляв народний депутат Валерій Писаренко, поспішне ухвалення президентського законопроекту в нинішній редакції може призвести до того, що адвокатура перестане бути незалежною і цілковито підкорятиметься волі влади.