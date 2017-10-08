Порошенко в День юриста розповів, як в Україні просувається судова реформа

Президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій і прем’єр-міністр Володимир Гройсман привітали юристів з професійним святом – Днем юриста.

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«Ті тектонічні перетворення, які розпочалися в судовій системі рік тому із набранням чинності змін до Конституції в частині правосуддя, сьогодні вже є зрозумілими та відчутними», - йдеться у вітанні глави держави, оприлюдненому на його офіційному сайті.

Зокрема, зазначив Порошенко, завершився перший в Україні конкурс до Верховного суду. «У нашій країні вперше з'явиться суд, який створений через прозорі конкурсні процедури, із залученням громадськості та з широким представництвом професійної спільноти серед переможців конкурсу. Суддями нового Верховного суду стануть представники найкращих українських правничих шкіл, адвокати та відомі правозахисники, які відстоювали інтереси простих українців у Європейському суді з прав людини, кращі представники суддівської професії», - зауважив він.

Він додав, що вже запущений конкурс до Вищого суду з питань інтелектуальної власності, розпочався конкурсний добір до судів першої інстанції, а серед найближчих пріоритетів – створення Вищого антикорупційного суду та комплексна реформа адвокатури.

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«Упевнений, що ми на правильному шляху. Але рушієм всіх позитивних змін є насамперед людина. І особливо це стосується представників правничої професії. Саме на вас у цей непростий період покладається важлива місія розбудови дійсно правової держави, де такі категорії, як права і свободи людини та верховенство права, є не словами на папері, а єдиним дороговказом для розвитку», - наголосив глава держави і побажав юристам міцного здоров'я, професійних досягнень, наснаги та натхнення на цьому шляху.

В свою чергу Парубій у вітанні, переданому агентству УНІАН, зауважив, що вітчизняні юристи відігравали важливу і помітну роль в історії здобуття та розбудови Української держави. «Своєю агресією в Україні Росія цинічно зневажає міжнародне право та права людини, які вона зухвало порушує. Українські законотворці, правоохоронці, адвокати й правозахисники послідовно, впевнено й фахово захищають права та свободи громадян, оберігають законність», - зазначив спікер.

Він висловив упевненість, що завдяки відданій праці українських юристів Україні «вдасться відновити справедливість у міжнародних судах, засудити міжнародного злочинця – Російську Федерацію, повернути український суверенітет над окупованими російським агресором українськими землями». «Нехай ваша шляхетна праця й надалі дієво утверджує засади справедливої правової держави як беззаперечну норму життя всіх українців! Адже Ius est ars boni et aequi (Право є мистецтво добра і справедливості - УНІАН)», - побажав Парубій, звертаючись до юристів.

У переданому агентству УНІАН вітанні Гройсмана наголошується, що діяльність юристів є ключовою для існування будь-якого суспільства, адже саме від них залежать розроблення, імплементація та механізм виконання законів, які становлять основу правопорядку. «Українські фахівці, починаючи з перших років незалежності України, сформували нову правову систему, яка забезпечила існування української державності та законність процесів у нашому суспільстві. Захищаючи громадян у судах, надаючи консультаційні послуги, розробляючи закони, українські юристи сприяють подальшому розвитку правової держави та утвердженню правових принципів Європейського Союзу в Україні», - зауважив він.

Гройсман зазначив, що сьогодні триває процес адаптації українського законодавства до європейських норм, отже професія юриста залишається надзвичайно важливою для якісних трансформацій українського суспільства та держави. Вагомою також є робота юристів із лібералізації українського законодавства в усіх царинах суспільного життя, додав він.

Прем’єр переконаний, що від діяльності вітчизняних фахівців у галузі юриспруденції залежить подальший демократичний вектор розвитку України, європейський вибір. Гройсман привітав юридичну спільноту України з професійним святом і побажав професійного зростання, реалізації найскладніших проектів, а також міцного здоров’я і благополуччя. Він також висловив впевненість, що «високі ідеали закону і справедливості стануть запорукою успіху» України.