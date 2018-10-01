"Це питання нацбезпеки": у Порошенка відповіли на позов за звернення до Константинополя щодо Томосу

Прес-секретар президента відреагував на позов до суду щодо повноважень Порошенка звертатися до Вселенського патріарха з приводу надання православній церкві в Україні томосу на автокефалію.

Боротьба за надання Українській православній церкві томосу на автокефалію є питанням національної безпеки, тому діяти у цій ситуації - це не право, а обов'язок президента.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар президента України Святослав Цеголко, реагуючи на новину про позов у суд громадської організації до президента України Петра Порошенка з проханням встановити відсутність повноважень звертатися до Варфоломія щодо надання томосу Українській православній церкві.

"Бачу, що Росія не може змиритися з правом українців на власну Церкву. Вже й позови до суду з'явилися. У зв'язку з цим хочемо заявити: боротьба за томос про автокефалію відповідає національним інтересам і є питанням національноі безпеки. У такій ситуації це не право, а обов'язок президента діяти. А от бездіяльність була би справжнім злочином, за який варто і треба було би судити", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 жовтня, до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від громадської організації «Неурядова організація верховенства права» до президента України Петра Порошенка за втручання у справи церкви, зокрема звернення до Вселенського патріарха Варфоломія з приводу надання томосу Українській православній церкві.

Зокрема, позивач просить суд встановити відсутність повноважень глави держави втручатися у діяльність церкви та релігійних організацій.

Суд відкрив провадження у даній адміністративній справі та призначив на 13 листопада підготовче засідання.

Довідка. УНІАН. 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Порошенко заявив, що він й ієрархи УПЦ КП і УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

17 вересня глава держави зустрівся з екзархами Вселенського патріархату архієпископом Даниїлом Памфілійським та єпископом Іларіоном Едмонтонським, які заявили про готовність до плідної співпраці і вже призначили кілька зустрічей з представниками релігійних організацій в Україні.

30 вересня предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що томос про автокефалію української церкви отримає новий глава української церкви, якого має обрати об'єднуючий собор з числа архієреїв УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та певної частини архієреїв УПЦ Московського патріархату.