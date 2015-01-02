Ситуація в зоні АТО: бойовики посилили обстріли

Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці Facebook.

"Починаючи з 18 години вчорашнього дня, незаконні збройні формування 16 разів вдавалися до провокацій й обстрілювали позиції українських військових", - йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, було застосовано стрілецьку зброю, гранатомети та міномети. Вночі бойовики обстріляли донецький аеропорт та околиці Чернухіно.

Читайте такожСтаном на 19:00 у зоні АТО не загинув жоден військовослужбовецьМінометного обстрілу також зазнали населені пункти Старий Айдар, Золоте, Попасна, околиці Вуглегорська та Чермалика.

"5 разів незаконні збройні формування відкривали артилерійський вогонь, у тому числі двічі із «Градів». Артилерійського обстрілу зазнали позиції наших військ в районах шахти «Полтавська» та населених пунктів Ленінське, Оленівка. Під вогонь з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» потрапили Золоте та Ольховатка", - додали в прес-центрі.