До Горлівки прибули 300 російських військових, що взяли місто під контроль

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомляє координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

"У район н. п. Горлівка прибуло свіже формування (до 300 осіб) російських військ, які взяли місто під свій контроль", - написав він.

З їх прибуттям в місті різко зменшилася кількість місцевих бойовиків, уточнив експерт.

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"Зафіксовано 2 свіжі формування супротивника, загальною чисельністю до 200 осіб, і 6 одиниць бронетехніки. Також в даному районі зафіксовано активну розвідувальну діяльність (БПЛА і диверсійно-розвідувальні групи противника)", - додав Тимчук.