Порошенко продовжує співпрацю з країною-агресором Росією – Сергій Соболєв

Керівництво «Рошен» фактично визнало, що постачало свій товар до окупованого Криму щонайменше до першого півріччя 2017 року, зазначив Соболєв.

Президент Петро Порошенко не припинив бізнес у Російській Федерації та продовжує платити податки в бюджет країни-окупанта.

Про це заявив з парламентської трибуни перший заступник керівника фракції Сергій Соболєв.

Він звернув увагу на резонансну інформацію, поширену в українських ЗМІ, про те, що чинний президент продовжує платити податки з Липецької фабрики «Рошен» в бюджет Росії.

Керівництво «Рошен» фактично визнало, що постачало свій товар до окупованого Криму щонайменше до першого півріччя 2017 року, зазначив Соболєв.

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«Це підтвердження того, що доки країна 4 роки веде війну з російським агресором, у нас є горе-підприємці, які і далі сплачують податки в російський бюджет. Ці гроші використовуються для підтримки окупаційної армії», – обурився політик.

Про потурання російському агресору свідчать і кадрові призначення, зроблені президентом, вважає Соболєв.

Так, у ЗМІ була оприлюднена інформація: родина першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка отримала громадянство РФ і веде бізнес в окупованому Криму.

«Людина, призначена президентом керувати зовнішньою розвідкою, є громадянином Росії? Хто призначав його? Путін? Скільки це триватиме? Можна прикриватися патріотичними законами, патріотичними гаслами, але як така кадрова політика, як такий бізнес на крові далі може тривати у країні?» – наголосив Сергій Соболєв.

За словами представника «Батьківщини», необхідно негайно ухвалити закон про імпічмент президента, детально розслідувати всі факти злочинної діяльності Порошенка: «Щоб йому та всім наступникам було зрозуміло, що парламент стоїть на сторожі національних інтересів».