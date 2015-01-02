МЗС: Бойовики на Донбасі свідомо порушують Мінські домовленості

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій прес-службою відомства.

"За останній час істотно збільшилася кількість обстрілів та провокацій з боку незаконних збройних формувань на Донбасі. Лише за сьогоднішній день зафіксовано тринадцять випадків таких обстрілів в районі населених пунктів Дебальцеве, Гнутове, Новогригорівка, Троїцьке, Чорнухине, Майорськ, Кримське, а також Донецького аеропорту. Особливе занепокоєння викликає те, що бойовики знову почали використовувати реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", артилерію та міномети.

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Такі провокації підтримуваних з російського боку незаконних збройних формувань свідчать про те, що для них немає нічого святого - навіть у дні наближення світлого свята Різдва Христового вони продовжують нести смерть і руйнування на українську землю.

Розглядаємо ці дії як свідоме порушення Мінських домовленостей та намагання поставити під загрозу ті зусилля, які сьогодні докладаються Україною та її міжнародними партнерами для виконання мирного плану президента України Петра Порошенка", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, протягом 2 січня бойовики 13 разів обстріляли позиції сил АТО.