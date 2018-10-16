Угорщина змінить назву "уповноваженого по Закарпаттю", але не його функції

Натомість Угорщина очікує, що Україна завершить погодження кандидатури нового угорського посла.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляє, що Угорщина змінить назву посади "уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну", але не його функціональні обов'язки.

Як йдеться в повідомленні на сайті МЗС Угорщини, про це угорський міністр сказав 15 жовтня у Люксембурзі.

Сійярто сказав, що викликає занепокоєння оприлюднення сайтом "Миротворець" особистих даних "сотень угорських приватних осіб", які стали доступними для усіх користувачів інтернету, і повідомив, що звернувся до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з проханням вжити кроків стосовно цього питання.

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Також Сійярто заявив, що викликає занепокоєння опублікована на сайті українського парламенту петиція із закликом до депортації угорців Закарпаття.

За словами угорського міністра, Клімкін погодився на взаємній основі дозволити присутність почесних консулів в обох країнах.

"До того ж, Угорщина розгляне питання зміни назви уповноваженого уряду за координацію програм розвитку на Закарпатті, без зміни напрямку діяльності та функцій, одночасно з чим процедура видачі дозволу для нового посла Угорщини у Києві також буде завершена", - наголосив Сійярто.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня Клімкін заявив про остаточну домовленість з Угорщиною щодо зміни назви "уповноваженого по Закарпаттю". За словами глави МЗС, результат домовленості треба очікувати найближчими днями.

Раніше МЗС України висловило Угорщині рішучий протест у зв'язку з недружніми кроками Будапешта щодо офіційного Києва. До МЗС було викликано тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні Ласло Папа. Угорському дипломату було вручено ноту з вимогою надати офіційні роз'яснення у зв'язку з рішенням уряду Угорщини створити посаду "уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну".

Речниця МЗС України Мар'яна Беца заявила, що сам факт створення таких посад є прямим втручанням у внутрішні справи української держави, тому що до сфери такого уповноваженого віднесено частину суверенної території України.