Порошенка закликали не саботувати заборону «руского міра» в Україні
Про це укропівець заявив в ефірі у соціальній мережі Facebook.
«Пане Порошенко, я вимагаю від вас і вашої фракції припинити саботаж і підтримати законопроект, який дасть Україні можливість наблизити перемогу над російським окупантом. Схаменіться та зупиніться у своїх колаборантських діях. Годі знущатися над українцями», – підкреслив Олександр Шевченко.
Йдеться про законопроект № 9139 «Про внесення змін до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (щодо засудження та заборони «російського світу» («руского міра») в Україні)». Документ зареєстрували у Верховній Раді народні депутати від УКРОПу. Минулого пленарного тижня парламент відмовився включати до порядку відповідну ініціативу.
«Прийняття цього законопроекту дасть змогу пришвидшити нашу перемогу й поставити на місце наших ворогів», – наголосив нардеп.
За його словами, голосування за включення документа до порядку денного парламенту провалила фракція БПП за вказівкою президента.
«Схоже, ви й ваші поплічники з острахом думаєте про бізнесові та комерційні наслідки й незручності з вашими та Медведчуковими партнерами з Росії», – зауважив Олександр Шевченко.
Наголосимо, в УКРОПі вважають, що ухвалення законопроекту зменшить вплив Російської Федерації на внутрішню політику України та покладе край агітаційно-пропагандистській діяльності ворогів усередині країни.