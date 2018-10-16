Порошенка закликали не саботувати заборону «руского міра» в Україні

Народний депутат від УКРОПу, учасник президентських праймеріз Олександр Шевченко закликав президента Петра Порошенка та фракцію «Блок Петра Порошенка» не саботувати ухвалення законопроекту про заборону так званого «руского міра» в Україні.

Про це укропівець заявив в ефірі у соціальній мережі Facebook.

«Пане Порошенко, я вимагаю від вас і вашої фракції припинити саботаж і підтримати законопроект, який дасть Україні можливість наблизити перемогу над російським окупантом. Схаменіться та зупиніться у своїх колаборантських діях. Годі знущатися над українцями», – підкреслив Олександр Шевченко.

Йдеться про законопроект № 9139 «Про внесення змін до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (щодо засудження та заборони «російського світу» («руского міра») в Україні)». Документ зареєстрували у Верховній Раді народні депутати від УКРОПу. Минулого пленарного тижня парламент відмовився включати до порядку відповідну ініціативу.

«Прийняття цього законопроекту дасть змогу пришвидшити нашу перемогу й поставити на місце наших ворогів», – наголосив нардеп.

За його словами, голосування за включення документа до порядку денного парламенту провалила фракція БПП за вказівкою президента.

«Схоже, ви й ваші поплічники з острахом думаєте про бізнесові та комерційні наслідки й незручності з вашими та Медведчуковими партнерами з Росії», – зауважив Олександр Шевченко.

Наголосимо, в УКРОПі вважають, що ухвалення законопроекту зменшить вплив Російської Федерації на внутрішню політику України та покладе край агітаційно-пропагандистській діяльності ворогів усередині країни.