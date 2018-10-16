Мюнхенська поліція відкрила справу через наругу над могилою Бандери – консульство

Наразі триває слідство, після закінчення якого матеріали будуть передані до прокуратури.

Поліція Мюнхена відкрила провадження та провела слідчі дії за фактом здійснення пропагандистом Гремом Філіпсом акту вандалізму на могилі лідера ОУН Степана Бандери.

Про це у Facebook повідомляє Генеральне консульство України в Мюнхені.

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«15 жовтня Генконсульство невідкладно зв’язалося з Управлінням поліції Мюнхена з інформацією про зазначений інцидент та проханням про відповідне реагування, в результаті чого було відкрито справу та здійснено необхідні оперативно-слідчі та процесуальні дії», - вказано в повідомлені.

Зазначається, що наразі триває слідство, після закінчення якого матеріали будуть передані до прокуратури, де їм нададуть належну правову оцінку.

Генконсульство, як підкреслюється, перебуває в контакті з мюнхенськими правоохоронцями та тримає справу на особливому контролі.

Нагадаємо, 15 жовтня проросійський провокатор і пропагандист, британець Грем Філіпс здійснив наругу над могилою Бандери на цвинтарі Вальдфрідгоф у Мюнхені.

Відео з місця події Філіпс виклав на своєму каналі в YouTube. До могильного хреста пропагандист прикріпив банер, на якому Бандеру названо «українським нацистом».