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Мюнхенська поліція відкрила справу через наругу над могилою Бандери – консульство

14:54, 16 жовтня 2018
Політика
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У Німеччині розслідують провокаційну акцію на могилі Бандери / Скріншот - Youtube, Graham Phillips

Поліція Мюнхена відкрила провадження та провела слідчі дії за фактом здійснення пропагандистом Гремом Філіпсом  акту вандалізму на могилі лідера ОУН Степана Бандери.

Про це у Facebook повідомляє Генеральне консульство України в Мюнхені.

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«15 жовтня Генконсульство невідкладно зв’язалося з Управлінням поліції Мюнхена з інформацією про зазначений інцидент та проханням про відповідне реагування, в результаті чого було відкрито справу та здійснено необхідні оперативно-слідчі та процесуальні дії», - вказано в повідомлені.

Зазначається, що наразі триває слідство, після закінчення якого матеріали будуть передані до прокуратури, де їм нададуть належну правову оцінку.

Генконсульство, як підкреслюється, перебуває в контакті з мюнхенськими правоохоронцями та тримає справу на особливому контролі.

Нагадаємо, 15 жовтня проросійський провокатор і пропагандист, британець Грем Філіпс здійснив наругу над могилою Бандери на цвинтарі Вальдфрідгоф у Мюнхені.

Відео з місця події Філіпс виклав на своєму каналі в YouTube. До могильного хреста пропагандист прикріпив банер, на якому Бандеру названо «українським нацистом».

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Теги: #Мюнхен#Степан Бандера