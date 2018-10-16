Противники євроатлантичного курсу України посилили свою пропаганду – Центр інформації НАТО

Інформаційна кампанія Центру інформації і документації НАТО не стала менш активною, але ті сили, які виступають проти євроатлантичної інтеграції України, активізували свою пропаганду.

Центр інформації і документації НАТО в Україні має намір посилити інформаційну складову своєї роботи для поширення знань про діяльність Альянсу у різних регіонах країни.

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Про це на дискусіях «Чи переживуть відносини України з НАТО вибори?» у Києві повідомила директор Центру Барбора Маронкова, передає радіо Свобода. Експерти Центру «Нова Європа» навели дані опитувань, проведених на півдні і сході України, згідно з якими там зменшилась кількість прихильників євроатлантичної інтеграції України (порівняно з 2015-2017 роками).

На думку Маронкової, одна з причин цього – інтенсифікація пропаганди з боку сил, які виступають проти поглиблення співпраці між Україною і НАТО.

«Я не можу сказати, що наша інформаційна кампанія стала менш активною. Цього року команда Центру інформації НАТО відвідувала південь України: ми проводили зустріч і дискутували з місцевими активістами, студентами, з представниками влади. Але ті сили, які виступають проти євроатлантичної інтеграції України, активізували свою пропагандистську кампанію», – наголосила Маронкова.

За її словами, центральна влада має продовжити реформи не лише сектору оборони і безпеки, а і системи державного управління, щоб українці відчули позитивні результати цих реформ. При цьому «необхідно змінювати психологію» людей, які ухвалюють рішення і від яких залежить успіх реформ, наголосила вона.

Зі свого боку, Центр інформації й документації НАТО посилюватиме інформаційну складову своєї роботи, щоб якнайбільше українці дізнались про принципи функціонування Альянсу, зазначила Маронкова.

Як повідомляв УНІАН, згідно з оприлюдненими у вересні опитуваннями, близько 42% українців вважають членство в НАТО найкращою гарантією національної безпеки.