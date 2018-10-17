Фріз про теракт в Керчі: до анексії Криму Росією таких інцидентів там не було

Ірина Фріз висловила співчуття жителям окупованого міста Керч, чиї близькі і рідні загинули сьогодні.

До анексії Криму Російською Федерацією інцидентів, подібних тому, який стався сьогодні в Керчі, на півострові не було.

Таку думку висловила народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенко», член Комітету з питань національної безпеки і оборони, Голова парламентської делегації в ПА НАТО Ірина Фріз на сторінці в Facebook.

"З приводу ситуації у Керчі. До анексії Криму Російською Федерацією таких інцидентів на півострові не було. Владислав Росляков, якого ЗМІ називають виконавцем того, що вже кваліфікували як терористичний акт, має досить цікавий контент на своїй сторінці вКонтакті. Спеціально наведу деякі скріни цього прихильника руського світу, щоб за порєбріком нікому в голову не прийшло вигадати "український слід" та знайти в його кишені «візитівку Правого Сектору». Гадаю, що ми є свідками того, як ідеологія ненависті, що пропагується в Росії, знаходить відгук серед осіб зі слабкою психікою. Публікація фотографії російського "царя" на сторінці вбивці особливо заслуговує на увагу. На мій погляд, найкраща ілюстрація прислів'я "що посієшь, то й пожнеш".

висловлюю співчуття мешканцям окупованого міста Керч, чиї близькі та рідні загинули сьогодні", - написала Ірина Фріз.

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Вона також висловила співчуття жителям окупованого міста Керч, чиї близькі і рідні загинули сьогодні.

Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Відомо про 19 загиблих, постраждали не менше 50 осіб. Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій.

Очевидці повідомляють про теракт і стрільби з автомата в коледжі Керчі.