Стрілянина і вибух: соцмережі повідомляють про автоматників і теракт в коледжі Керчі

Очевидці дзвонили в редакцію і говорили, що в керченському металургійному технікумі люди з автоматами.

Соцмережі і місцеві сайти повідомляють про автоматників і теракт в коледжі в Керчі.

Як повідомляє KERCH.COM.RU, вибух стався на першому поверсі, на другому поверсі була стрілянина. Внаслідок трагедії загинуло більше десяти людей і більше тридцяти постраждали.

Керч.ФМ повідомляє, що очевидці дзвонили в редакцію і говорили, що в керченському металургійному технікумі люди з автоматами.

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«Щось сталося в їдальні. Там люди з автоматами», - сказали жителі керчі.

На місці задіяні всі медики, МНС і поліція. На даний момент за відомостями Telegram-каналу Mash, МНС не дає коментарів і відправляє в Національний антитерористичний комітет. Силовики розглядає версію теракту в керченському коледжі.

Раніше повідомлялося, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух балонів з газом, проте коледж не був газифікований. Можливо, всередині були балони з газом.