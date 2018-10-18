Комісія Україна-НАТО обговорила в Брюсселі ситуацію на Донбасі та в Криму

Сторони обговорили гуманітарну ситуацію на Донбасі та стан дотримання прав людини в анексованому Криму.

Комісія Україна-НАТО обговорила гуманітарні аспекти конфлікту на Донбасі та ситуацію з правами людини в окупованому Криму.

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"Держави-члени НАТО висловили стурбованість гуманітарною ситуацією в зоні конфлікту та порушеннями прав людини в Криму", - повідомив у розмові з DW чиновник НАТО.

У засіданні комісії на рівні послів у Брюсселі у середу, 17 жовтня, взяв участь також і міністр з питань тимчасово окупованих територій України Вадим Черниш.

В НАТО відзначили важливість повної імплементації мінських домовленостей і запевнили у підтримці територіальної цілісності і суверенітету України.

За підсумками засідання Вадим Черниш заявив про те, що Київ "максимально спростив порядок перетину гуманітарних вантажів на окуповані території, це стосується ліків, що повинні оперативно і безперебійно потрапляти до хворих, харчових продуктів, будівельних матеріалів та реагентів для очищення води", передає прес-служба міністерства з питань тимчасово окупованих територій України.

Черниш запевнив, що забезпечення питною водою населення у непідконтрольних уряду районах Донбасу є "пріоритетом" для української держави.

Як відомо, Угорщина вже рік блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО на рівні політиків. В той же час ця комісія на рівні послів збирається регулярно. У цих засіданнях можуть брати участь і українські чиновники.