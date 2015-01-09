Чубаров очолив комісію, яка визначить кандидата на посаду голови Антикорупційного бюро

Голова Меджлісу став головою Конкурсної комісії з обрання кандидата на посаду директора антикорупційного бюро.

Члени Конкурсної комісії з обрання кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро (НАБ) обрали голову Меджлісу кримськотатарського народу, президента Всесвітнього конгресу кримських татар Рефата Чубарова головою комісії для координації подальшої роботи комісії. Читайте такожДіяльність Антикорупційного бюро має бути відчутна з перших днів - Порошенко Як передає кореспондент УНІАН, кандидатуру Чубарова підтримали 6 членів з 9. Це питання на голосування членам комісії запропонував громадський та політичний діяч, професор Києво-Могилянської академії Віктор Мусіяка.

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