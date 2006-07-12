Ющенко не дуже оптимістичний щодо зближення ”Нашої України” і Регіонів
Важко пояснити виборцю цей крок
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає «мало оптимістичним» приєднання до антикризової коаліції блоку «Наша Україна».
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні журналістам в Секретаріаті Президента.
«Загальне враження є таким, що в тому форматі коаліції, в якому вона де-факто існує, таке зближення, мені здається, мало оптимістичним», - зауважив глава держави.
«Важко пояснити виборцю цей крок. Занадто великий дефіцит аргументів», - додав він.
В.ЮЩЕНКО наголосив, що політичний проект, в якому зійдуться симпатії населення на Сході і на Заході, буде «великим політичним проектом».
Він підкреслив, що не визнає, коли політичні сили, навіть не допускають співіснування одні з одною.
Нагадаємо, що сьогодні лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що процес створення коаліції за участю “Нашої України” пішов.