Ющенко не дуже оптимістичний щодо зближення ”Нашої України” і Регіонів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає «мало оптимістичним» приєднання до антикризової коаліції блоку «Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні журналістам в Секретаріаті Президента.

«Загальне враження є таким, що в тому форматі коаліції, в якому вона де-факто існує, таке зближення, мені здається, мало оптимістичним», - зауважив глава держави.

«Важко пояснити виборцю цей крок. Занадто великий дефіцит аргументів», - додав він.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що політичний проект, в якому зійдуться симпатії населення на Сході і на Заході, буде «великим політичним проектом».

Він підкреслив, що не визнає, коли політичні сили, навіть не допускають співіснування одні з одною.

Нагадаємо, що сьогодні лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що процес створення коаліції за участю “Нашої України” пішов.