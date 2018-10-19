Андріївська церква: цікаві факти про храм, який передають Константинополю (відео)

Андріївську церкву передали в користування Вселенському патріархату

Її збудували в 1747 - 1762 роках на столичному Подолі. Споруда у стилі бароко була побудована видатним архітектором Франческо Растреллі.

За його проектом був виконаний іконостас з липи, вкритий золотом.

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Уся маса церкви тримається на двоповерховому будинку – стилобаті. Його стіни є фундаментом храму та водночас - оглядовим майданчиком Києва

Свою назву Андріївська церква отримала на честь апостола Андрія Первозванного, який передрік її появу на цьому місці.

Андріївська церква пережила нелегкі часи – у ХІХ столітті її ледь не знищили.

Російський імператор Олександр ІІ хотів знести церкву, а на її місці побудувати кріпосні споруди. Церква тричі ледь не згоріла – у неї неодноразово влучали блискавки через її висоту.

За радянських часів у церкві був антирелігійний музей. Але в роки Другої світової в Андріївській церкві були поновлені богослужіння.

На сходах Андріївської церкви падав Голохвастов у знаменитому фільмі "За двома зайцями". Біля храму сьогодні стоїть скульптура, присвячена Проні Прокопівні та її горе-нареченому.