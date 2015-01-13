Бойовики втратили кілька танків під Донецьком, а в Пісках по українцях стріляє снайпер

Ворог використовує танки, гармати та міномети. У Пісках почав працювати снайпер – солдатам і місцевим доводиться пересуватися перебіжками, аби не потрапити під його кулі, передає ТСН.

Сепаратисти не дозволяють навіть за попередніми домовленностями вивезти поранених. До нового терміналу десантникам довелося прориватися з боєм.

Бійці 80-ої аеромобільної бригади дають гідну відповідь нападникам. Минулої ночі військові пробилися до аеропорту, розвантажили боєкомплект, забрали поранених і вранці повернулися на позиції.

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Успішно відпрацювала й українська артилерія. Терористи зазнали втрат у техніці, знищено кілька танків. Інтенсивність ворожих обстрілів помітно знизилася.

Але противник устиг запеленгувати позиції артилеристів. Ворожі снаряди з потужних гармат побили машини та зруйнували кілька бліндажів.

Тепер артилеристи не засиджуються на місці та швидко змінюють позиції. Піхотинці ж готуються до чергової ротації в аеропорту Донецька.