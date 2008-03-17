Балога: Президент діяв по закону, відсторонивши Черновецького

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вчинив відповідно до закону про столицю, відсторонивши міського голову Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання обов`язків.

Про це заявив глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА в інтерв`ю телеканалу ICTV в неділю ввечері.

"Питання настільки серйозне. Я не хотів би, щоб ми так просто взяли і вирішили долю не міста Києва, а вирішили долю всього місцевого самоврядування. Якщо ми говоримо про те, що ми в ці роки будуємо цивілізовану державу європейського типу, то ми повинні все-таки чинити по тим нормативним базам, що існують, тобто “Закон про столицю", - зауважив В.БАЛОГА.

Він переконаний. що спочатку повинні бути внесені зміни до низки законопроектів, зокрема до закону про столицю.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня уряд звернувся до Президента з проханням звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

Крім того, Кабмін звернувся до Верховної Ради з пропозицією невідкладно розглянути питання про проведення дострокових виборів мера Києва та Київради.

13 березня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся з листом до Президента з проханням відсторонити його від виконання обов`язків голови КМДА на 10 днів.

Того ж дня Президент В.ЮЩЕНКО своїм указом відсторонив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання повноважень голови КМДА строком на 15 днів.

Президент доручив провести в цей термін службове розслідування невиконання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ своїх службових обов`язків, порушення ним Конституції та законів, невиконання актів Президента України, Кабінету міністрів, що зазначені Кабміном як підстава внесення ним подання про звільнення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

З цією метою В.ЮЩЕНКО створив комісію для проведення службового розслідування й призначив її головою віце-прем`єр-міністра Івана ВАСЮНИКА.