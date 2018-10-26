МЗС висловило Росії рішучий протест через призов жителів окупованого Криму в російську армію

Українські дипломати передали російській стороні ноту протесту з вимогою скасувати призов та припинити переслідування громадян України за небажання служити в окупаційній армії.

Міністерство закордонних справ України висловлює Російській Федерації рішучий протест через здійснення осіннього призову в російську армію жителів окупованих Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

"Такі дії є грубим порушенням зобов’язань відповідно до міжнародного гуманітарного права, яке забороняє Росії, як державі-окупанту, примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах, так само, як і забороняє чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії", - йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС.

Водночас у МЗС наголошують, що в тематичній доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини «Ситуація з правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)», опублікованій 25 вересня 2017 року на виконання резолюції Генеральної асамблеї ООН A/RES/71/205, зафіксовано численні факти переслідувань окупаційною російською владою жителів Криму за небажання служити у російській армії.

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"МЗС України вимагає від Російської Федерації скасувати призов на військову службу на тимчасово окупованій частині суверенної території України - Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, припинити переслідування громадян України за небажання служити в окупаційній армії, а також забезпечити неухильне дотримання своїх міжнародних зобов’язань як держави-окупанта", - йдеться в заяві.

У цьому зв'язку сказано, що 25 жовтня російській стороні було направлено відповідну ноту протесту.

Як повідомляв УНІАН, за час окупації Росією Криму до російської армії призвано понад 12 тисяч жителів півострова. Цієї осені планується призов ще близько 3 тисяч кримчан. В період окупації з 2014 року РФ вже організувала 7 призовних кампаній для жителів Криму. Докази цього злочину українською стороною відправлені до Міжнародного кримінального суду (МКС).