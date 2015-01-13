Рада попередньо підтримала законопроект про суспільне телерадіомовлення

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 230 народних депутатів із 307 зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом Закону України пропонується внести зміни до законів України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», «Про приватизацію державного майна», «Про телебачення і радіомовлення», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» шляхом уточнення їх положень в частині визначення механізму створення НСТУ, його організаційно-правової форми, джерел фінансування, умов оплати праці працівників, захисту майнових прав НСТУ та інтересів трудового колективу, удосконалення діяльності органів управління, порядку формування і засад діяльності наглядової та редакційної рад.

Зокрема, у Законі України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України” встановлюється, що Суспільне телебачення і радіомовлення України створюється у формі публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”, 100% акцій якого належить державі.

Утворення НСТУ здійснюється за рішенням Кабінету міністрів України відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Серед основних завдань НСТУ визначається, зокрема, забезпечення рівного і прозорого доступу суб’єктів суспільно-політичного життя до дискусійних форматів, зокрема у виглядів дебатів.

Читайте такожНацрада з ТБ в четвер спробує скоротити кількість безкоштовних каналів

НСТУ здійснює мовлення не менш ніж на двох загальнонаціональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі: суспільно-політичному та культурно-освітньому та не менш ніж на трьох загальнонаціональних радіоканалах: суспільно-політичному, культурно-освітньому, молодіжному.

Статут НСТУ визначає повноваження акціонера з урахуванням особливостей цим Законом.

Наглядова рада НСТУ, серед іншого, призначає 4 членів до складу редакційної ради НСТУ; обирає на конкурсних засадах на чотири роки голову правління НСТУ та, за його поданням, членів правління й укладає з ними контракти; встановлює умови розміру оплати праці працівників НСТУ.