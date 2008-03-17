Ющенка зацікавили вагітна жінка та кінь (фоторепортаж)

Віктор Ющенко вперше цього року з`явився на людях в образі фотографа.

Своїй улюбленій камері він не зрадив — прийшов на виставку скульптур в Українському домі з фотоапаратом Nikon d-70 вартістю близько $1000. Фотографуючи, він присідав і навіть ставав на одне коліно, пише «Сєгодня». Видання зауважує, що президент був без дружини, вона побувала на експозиції напередодні.

Останній раз країна бачила, як Віктор Андрійович робив знімки, під час торішнього візиту до концтабору "Флоссенбург", де під час Другої світової війни в полоні був його батько Андрій. До речі, Ющенко своїх знімків ніколи публіці не показував, на відміну від мера Києва, який навіть влаштовував виставку фото.

Фото Кузьми Федченка / УНІАН