"Ліві" в Європарламенті намагалися додати в резолюцію щодо України кілька цитат Путіна

Загалом вони запропонували до тексту 10 поправок, які розміщені на сайті Європарламенту, пише Європейська правда.

Зокрема в одній з поправок євродепутати пропонували засудити "розширення НАТО до кордонів Російської Федерації".

Окрім того, у поправці пропонується рішуче відкинути "плани нової української влади подати заявку на членство в НАТО в якості додаткового елементу політику конфронтації з РФ, яка в подальшому буде дестабілізувати регіон і міжнародну систему безпеки в цілому".

Іншою поправкою європейські ліві хотіли "рішуче засудити державний переворот в Україні в лютому 2014 року і його підтримку з боку ЄС, США і НАТО".

Читайте такожЄвропарламент закликає продовжити режим санкцій проти Росії - резолюція Також політична група пропонувала "засудити умови, в яких наступні вибори відбулися, з відкритим порушенням політичних і громадянських прав і повсюдним переслідуванням та репресіями щодо населення".

Окремим пунктом Європейські об'єднані ліві/Ліво-зелені Півночі закликали внести до тексту резолюції осуд "сил ультранаціоналістичного і фашистського характеру, які здійснили державний переворот в Україні", а також "військових репресій після перевороту проти протестного руху на Донбасі".

Більш того, європейські комуністи пропонували у тексті резолюції закликати до "виведення з Донбасу українських агресивних сил, які несуть відповідальність за численні військові злочини проти населення і руйнування важливих об'єктів цивільної інфраструктури".

Водночас, в іншій поправці політична група закликає скасувати угоду про асоціацію між Україною та ЄС та "засудити той факт, що дана угода була укладена з силами, які здійснили переворот".

Також пропонувалося "засудити введення ЄС і МВФ, через так звану фінансову підтримку Україні, політики жорсткої економії, яка веде до руйнації соціальних та трудових прав, соціальних скорочень, подальшої приватизації та лібералізації в інтересах українських олігархів, і економічних груп ЄС та США".

У Європі ліві сили в українському питанні консолідуються з ультраправими та неонацистськими угрупованнями - саме представники цих політичних течій посилали спостерігачів на так звані референдуми в Криму та на Донбасі.