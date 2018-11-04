Смерть Гандзюк: Луценко розповів, що було зроблено для встановлення замовника вбивства

Луценко зазначив, що для встановлення замовника підозрюваний в організації вбивства Гандзюк у кінці жовтня був переведений в ізолятор СБУ Києва.

Генеральний прокурор Юрій Луценко ввечері в неділю провів нараду щодо справи Катерини Гандзюк.

На своїй сторінці в Facebook Луценко зазначив, що слідство Нацполіції скоро буде завершене, а встановлені виконавці та організатор постануть перед судом.

"Слідство Нацполіції, яке ні на день не зупинялося, в якому проведено 367 допитів, 21 експертизу, перевірки на детекторі брехні та інші процесуальні дії, скоро буде завершене. Встановлені виконавці та організатор постануть перед судом", - йдеться в повідомленні.

"З метою встановлення замовника підозрюваний в організації вбивства у кінці жовтня переведений в ізолятор СБУ Києва", - додав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

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Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Також під домашній арешт відправлені троє підозрюваних в нападі на чиновницю - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня.

Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що Катерина Гандзюк померла після тривалого лікування.

Поліція змінила кваліфікацію нападу на Гандзюк, кваліфікувавши його як закінчений злочин. Розслідування проводиться за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство, скоєне групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення.