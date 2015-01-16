Сьогодні Рада має ухвалити закон про зняття депутатської і суддівської недоторканності

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання парламенту повідомив голова ВР Володимир Гройсман.

“Щойно відбулася зустріч з президентом України голів фракцій, прем'єр-міністра України, секретаря Ради національної безпеки і оборони, на якій було обговорено низку поточних питань, а також внесена ініціатива президента щодо внесення у залу ВР проекту закону про зняття депутатської недоторканності, а також суддівської недоторканності”, - сказав Гройсман.

Депутати зустріли ці слова вигуками про те, чому не йдеться про недоторканність президента.

Читайте такожПорошенко підготував законопроект про скасування депутатської недоторканностіНа це Гройсман відповів, що лідери всіх фракцій ухвалили одноголосне рішення підтримати ініціативу президента.

“Цей закон, я сьогодні дав доручення апарату Верховної Ради, підготувати для того, щоб сьогодні він був проголосований і направлений до Конституційного Суду”, - сказав голова ВР.