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Порошенко пригрозив винним у смерті Гандзюк вищою мірою покарання

14:16, 06 листопада 2018
Політика
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Раніше поліція перекваліфікувала кримінальну виробництво на статтю «Закінчене вбивство» / УНІАН

Президент України Петро Порошенко заявляє, що виконавцям, організаторам і замовникам вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк загрожує довічне позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі в Києві зі студентською та науковою молоддю з нагоди заснування Фонду президента України з підтримки освітніх і наукових програм для молоді.

«Хочу наголосити, що навряд чи хтось більше президента зацікавлений у тому, щоб цей злочин було розкрито, щоб розслідування було проведено і щоб вбивці, організатори та замовники понесли необхідну відповідальність», - заявив президент.

«Після того, як справа перекваліфікована на вбивство, їм загрожує абсолютно справедливо та об’єктивно пожиттєве - найвища форма покарання», - додав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 31 липня у Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міської ради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під домашній арешт були відправлені троє підозрюваних в нападі - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня. Також під арештом перебуває Микита Грабчук.

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4 листопада Гандзюк померла.

Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки. Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження, за яким розслідується напад на активістку, на статтю «Закінчене вбивство».

Голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що у справі зібрано всю доказову базу, найближчим часом матеріали скерують до суду. Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін запевнив, що замовник злочину буде встановлений та затриманий.

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Новина в сюжеті: Смерть Катерини Гандзюк
Теги: #Порошенко#Катерина Гандзюк