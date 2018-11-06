Угода зі Вселенським патріархатом виводить створення незалежної православної церкви на фінішну пряму - Порошенко

Президент запевнив, що держава не має наміру втручатися в діяльність церкви.

Президент Петро Порошенко заявив, що укладена зі Вселенським патріархатом угода про співпрацю і взаємодію виводить процес створення незалежної православної церкви України на фінішну пряму.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі зі студентською та науковою молоддю з нагоди заснування Фонду президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді у Києві.

За словами президента, влада укріплює незалежність України, в тому числі, і через створення єдиної помісної православної церкви. «Це те, про що більшість українців мріяли, сподівалися, але точно не очікували, що це буде можливо так швидко. Під час зустрічі з вселенським патріархом був підписаний документ, який виводить цей процес на фінішну пряму», - підкреслив глава держави.

«Незалежна церква – це ключовий елемент державної незалежності. При цьому ми чітко наголошуємо, що держава не має і не буде втручатися в діяльність церкви, особливо іноземна держава-агресор», - додав він.

За словами Порошенка, Росія через «п’яту колону» намагається підірвати стабільність України зсередини. «Ми нікому цього не дозволимо і не дамо зробити», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада президент Петро Порошенко та вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

Довідка УНІАН. 22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання православній церкві в Україні автокефалії.

27 липня було оприлюднене послання патріарха Варфоломія, в якому він зазначив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

11 жовтня за результатами засідання синоду Вселенського патріархату було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.