"Фарс продовжується": українському політв'язню Грибу продовжили арешт до квітня 2019 року - МЗС

Міністерство закордонних справ України знову вимагає від влади Російської Федерації звільнити викраденого з території Білорусі та заарештованого в Росії українського громадянина Павла Гриба.

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Про це повідомила речниця МЗС України Мар'яни Беца у мікроблозі Twitter.

"Фарс у справі Павла Гриба триває. Сьогодні йому незаконно продовжили арешт в РФ до квітня 2019 року. Висловлюємо протест РФ і вимагаємо звільнення", - наголосила дипломат.

Як повідомляв УНІАН, Північно-Кавказький окружний військовий суд продовжив ще на 6 місяців тримання під вартою для українця Павла Гриба, якого незаконно викрали у Білорусі російські силовики і звинуватили у тероризмі.

Про затримання українця Гриба стало відомо 28 серпня 2017 року. За словами його батька, 24 серпня 19-річний юнак поїхав до білоруського Гомеля на зустріч із дівчиною, з якою познайомився та спілкувався лише в соціальних мережах. Дівчина повинна була приїхати на зустріч з Росії.

7 вересня стало відомо, що Павла тримають у слідчому ізоляторі в Краснодарі. Російські слідчі звинувачують юнака в нібито підготовці теракту на шкільній лінійці в Сочі.

У Павла тяжке вроджене захворювання - портальна гіпертензія, йому необхідне щоденне специфічне лікування. Влада Росії відмовила в дозволі українським лікарям відвідати і оглянути Павла в СІЗО. За даними МЗС, належного лікування юнак не отримує.

23 липня 2018 року суд відправив справу Гриба на дослідування через процесуальної помилки. В ході засідання Павло заявив, що провини не визнає. Його захисники клопотали про повернення кримінальної справи на додаткове слідство в зв'язку з процесуальною помилкою.

Новий розгляд справи ув'язненого в Росії українця Гриба призначено на 15 листопада.