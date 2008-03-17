Ющенко нічого не скаже Раді, доки коаліція не прийме закони

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернеться до парламенту зі своїм щорічним посланням тільки після того, як буде проголосований пакет законопроектів, внесений до коаліційної угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час погоджувальної ради заявив голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК. «Послання Президента після сьогоднішніх консультацій з Президентом буде після того, як ВР проголосує коаліційні законопроекти», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, це буде логічним наслідком діяльності коаліції.

В той же час, наголосив А.ЯЦЕНЮК, у ВР не буде жодного пакетного голосування по законопроектах і кожен документ пройде необхідну процедуру.