Ющенко нічого не скаже Раді, доки коаліція не прийме закони
15:38, 17 березня 2008Політика
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Президент домовився зі спікером
|Арсеній Яценюк
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час погоджувальної ради заявив голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК. «Послання Президента після сьогоднішніх консультацій з Президентом буде після того, як ВР проголосує коаліційні законопроекти», - сказав А.ЯЦЕНЮК.
За його словами, це буде логічним наслідком діяльності коаліції.
В той же час, наголосив А.ЯЦЕНЮК, у ВР не буде жодного пакетного голосування по законопроектах і кожен документ пройде необхідну процедуру.
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