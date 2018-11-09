Журналісти розповіли про три судимості Барни та вимагають від нього скласти мандат (відео)
Програма «Гроші» вимагає від депутата Верховної Ради від «Блоку Петра Порошенка» Олега Барни скласти мандат через інцидент, який стався в кулуарах парламенту 2 жовтня між народним депутатом та кореспондентом телеканалу "1+1" Ігорем Колтуновим.
Про це йдеться в сюжеті програми «Гроші».
«Барна був фігурантом трьох кримінальних справ. Свого час він побив дерев’яною палицею по голові людину. Гусятинський райсуд засудив його тоді до трьох років позбавлення волі. Після потрапляння в Раду він приймає участь у костюмованій клоунаді за картиною Іллі Рєпіна та просить Путіна поцілувати його в дупу. Окрім того, намагається позбавитися уваги журналіста Ігоря Колтунова – того самого, якого послав на три літери», - йдеться у сюжеті.
Зараз Барна вимагає позбавити журналіста акредитації в парламенті.
«Образився на сюжет, в якому ми показали, як він погодився на хабар у 50 тис. доларів за потрібне БПП голосування», - нагадали журналісти.
За їхніми даними, Барна шукає однодумців, які готові його підтримати в цьому інциденті, адже «Колтунов для них як кістка в горлі».
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«Ми вважаємо дії депутата БПП спробую тиску на свободу слова, тому, в свою чергу, вимагаємо, аби Барна склав мандат і не ганьбив український парламент», - заявили журналісти.
Для цього програма «Гроші» зареєструвала відповідну петицію на сайті президента.
Нагадаємо, 2 жовтня народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенко" Олег Барна обматюкав журналіста Ігоря Колтунова в кулуарах Верховної Ради. Реакцію нардепа викликало питання журналіста про кнопкодавство.
"Якого дідька ти до мене підійшов? На х*й пішов бігом, під**ла! Ти що, нетрадиційної орієнтації?" - заявив Барна.
Після цього політик публічно пригрозив каналу "1+1" націоналізацією.
«Тому пам'ятайте про своє майбутнє, на кого будете працювати. Якщо я послав Путіна, поставив на місце Яценюка, повірте, на хр*н пошлю і Коломойського. І посилаю у вашій особі", - заявив він.
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Художнього керівника "Студії Квартал 95" Володимира Зеленського обурила реакція народного депутата Олега Барни і він запустив в соціальній мережі Facebook флешмоб #ідітьусраку.
До слова, це далеко не перший скандал, у який потрапляє запальний нардеп Олег Барна.
Так, у грудні 2017 року Барна отримав стусанів від учасників акції під будинком генпрокурора Юрія Луценка. Причиною стало те, що нардеп вдарив кулаком в око учасницю автопробігу.