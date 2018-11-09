Журналісти розповіли про три судимості Барни та вимагають від нього скласти мандат (відео)

Другого жовтня Барна обматюкав журналіста телеканалу "1+1" Ігоря Колтунова в кулуарах Верховної Ради.

Програма «Гроші» вимагає від депутата Верховної Ради від «Блоку Петра Порошенка» Олега Барни скласти мандат через інцидент, який стався в кулуарах парламенту 2 жовтня між народним депутатом та кореспондентом телеканалу "1+1" Ігорем Колтуновим.

Про це йдеться в сюжеті програми «Гроші».

«Барна був фігурантом трьох кримінальних справ. Свого час він побив дерев’яною палицею по голові людину. Гусятинський райсуд засудив його тоді до трьох років позбавлення волі. Після потрапляння в Раду він приймає участь у костюмованій клоунаді за картиною Іллі Рєпіна та просить Путіна поцілувати його в дупу. Окрім того, намагається позбавитися уваги журналіста Ігоря Колтунова – того самого, якого послав на три літери», - йдеться у сюжеті.

Зараз Барна вимагає позбавити журналіста акредитації в парламенті.

«Образився на сюжет, в якому ми показали, як він погодився на хабар у 50 тис. доларів за потрібне БПП голосування», - нагадали журналісти.

За їхніми даними, Барна шукає однодумців, які готові його підтримати в цьому інциденті, адже «Колтунов для них як кістка в горлі».

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«Ми вважаємо дії депутата БПП спробую тиску на свободу слова, тому, в свою чергу, вимагаємо, аби Барна склав мандат і не ганьбив український парламент», - заявили журналісти.

Для цього програма «Гроші» зареєструвала відповідну петицію на сайті президента.

Нагадаємо, 2 жовтня народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенко" Олег Барна обматюкав журналіста Ігоря Колтунова в кулуарах Верховної Ради. Реакцію нардепа викликало питання журналіста про кнопкодавство.

"Якого дідька ти до мене підійшов? На х*й пішов бігом, під**ла! Ти що, нетрадиційної орієнтації?" - заявив Барна.

Після цього політик публічно пригрозив каналу "1+1" націоналізацією.

«Тому пам'ятайте про своє майбутнє, на кого будете працювати. Якщо я послав Путіна, поставив на місце Яценюка, повірте, на хр*н пошлю і Коломойського. І посилаю у вашій особі", - заявив він.

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Художнього керівника "Студії Квартал 95" Володимира Зеленського обурила реакція народного депутата Олега Барни і він запустив в соціальній мережі Facebook флешмоб #ідітьусраку.

До слова, це далеко не перший скандал, у який потрапляє запальний нардеп Олег Барна.

Так, у грудні 2017 року Барна отримав стусанів від учасників акції під будинком генпрокурора Юрія Луценка. Причиною стало те, що нардеп вдарив кулаком в око учасницю автопробігу.