Окупований Донбас не може бути штучно вживлений у демократичну Україну – Клімкін

Глава МЗС назвав окупований Донбас, де Росія 11 листопада провела псевдовибори, російською колонією.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що окупована Росією частина Донбасу не може бути штучно вживлена у демократичну Україну.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у мікроблозі Twitter.

"Окупований Донбас, як російська колонія, не може бути штучно вживленим у цивілізовану і демократичну Україну. Можемо обговорювати перехідні періоди, різні підходи та модальності, але не цей фундаментальний принцип. В Україні буде вільний український європейський Донбас!", - наголосив Клімкін.

Читайте такожКлімкін: після псевдовиборів в ОРДЛО "весь світ сміється з РФ"

Як повідомляв УНІАН, на території самопроголошених незаконних формувань «ДНР і «ЛНР» 11 листопада проходило «голосування» на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад». Міжнародна спільнота виступила із засудженням псевдовиборів.

У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення «виборів» на території ОРЛДО є порушенням Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові «вибори» на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їх проведення.

Сьогодні у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки пригрозили владі Російської Федерації новими санкціями після проведення псевдовиборів на Донбасі. Також у США наголосили, що маріонеткові формування "ДНР" і "ЛНР" та збройні угруповання бойовиків мають бути розформовані.

У Британії засудили псевдовибори та закликали РФ вивести війська з Донбасу. Британські дипломати переконані, що незаконно проведені 11 листопада псевдовибори підривають зусилля із урегулювання ситуації на Донбасі.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон засудили так звані «вибори» на окупованому Донбасі як протиправні та нелегітимні.

Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі заявив, що псевдовибори на окупованій частині Донбасу без згоди України, без припинення вогню і відведення важкого озброєння є недійсними.