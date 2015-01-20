У США думають над перекиданням своїх військ у Східну Європу

Завданням навчань є демонстрація відданості США своїм зобов’язанням у рамках Альянсу щодо захисту країн членів НАТО, повідомляє Голос Америки.

Міністр закордонних справ Латвії вітаючи початок навчань заявив, що співпраця з силами США та НАТО є сигналом Росії , що країни Альянсу працюють як одна команда і готові до викликів у тому числі військового характеру.

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Командувач Американськими силами у Європі генерал Бен Ходжес розповів, що у зв’язку з скороченням сил США у Європі, США розглядають можливість перекинути частину своїх сил у країни Східної Європи.

"Минулого року було ухвалене рішення залишити техніку у Європі, це більше 200 одиниць техніки у тому числі танків. Рішення про те де вони будуть розміщуватись поки не ухвалене. Частина техніки залишиться на американській базі у Німеччині. Але ми розглядаємо варіанти розмістити частину з них у Латвії, Литві, Естонії, Румунії, Болгарії", - відзначив Ходжес.