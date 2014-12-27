Горбачов назвав розширення НАТО "якимось оточенням по всьому світу"

Про це він заявив на презентації своєї нової книги «Після Кремля», пише РИА Новости.

«Я продовжую вірити, що ми виберемося з цього, але ж можна поставити так питання: коли і якою ціною ми виберемося? Зараз потрібно бути дуже уважними в політиці – яку політику хто проводить, що робить, про що думає: про народ чи про наживу», – сказав Горбачов, додавши, що тих, хто думає про наживу не можна допускати в політику.

На його думку, зараз також потрібно постаратися створити таку обстановку, щоб вибори були чесними і відкритими.

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На питання про нову редакцію військової доктрини РФ екс-президент СРСР відповів, що буде говорити на цю тему тільки після того, як прочитає документ. Все ж Горбачов зазначив, що останнім часом у російської сторони дійсно було багато зауважень щодо НАТО.

«Розширення його (НАТО), оточення якесь, знову почали створювати бази по всьому світу – я бачу, що не дуже-то клеїться. Я думаю, значною мірою правий президент, коли він звертає увагу на особливу відповідальність Сполучених штатів», – додав він.