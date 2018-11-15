Турчинов розраховує на виділення 210 мільярдів гривень на нацбезпеку в 2019

Секретар РНБО відзначив, що державне оборонне замовлення буде розглянуто після прийняття держбюджету на 2019 рік.

У 2019 році сектор безпеки і оборони України має бути профінансований більш як на 200 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО України Олександр Турчинов під час відвідування Київського бронетанкового заводу.

“Я сподіваюсь, що бюджет наступного року буде прийнято своєчасно. Більше того, є прогнози, що Верховна Рада може його проголосувати уже в 20-х числах листопада”, - зазначив він.

За словами Турчинова, показники проекту держбюджету-2019 року «надають оптимізму», адже на сектор безпеки та оборони планується виділити понад 210 млрд грн, що становить понад 5% ВВП, як це передбачено Стратегією національної безпеки і оборони.

Читайте такожУкраїна готує "потужний пакет санкцій через псевдовибори на Донбасі

Секретар РНБО зазначив, що після ухвалення держбюджету, через декілька тижнів буде розглянуто державне оборонне замовлення.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила проект держбюджету на 2019 рік у першому читанні.

Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко спрогнозував, що парламент 22 листопада ухвалить закон про держбюджет-2019.

14 листопада уряд затвердив поправки до проекту закону про держбюджет на 2019 рік для його розгляду Верховною Радою у другому читанні.