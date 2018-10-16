Турчинов і президент ПА НАТО обговорили стратегію протидії РФ на Чорному та Азовському морях

Юкнявичене зазначила, що Україна завжди на порядку денному в ПА НАТО.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов обговорив з президентом Парламентської асамблеї НАТО Расою Юкнявічене ситуацію із посиленням військової присутності РФ в Азовському морі і Чорноморському регіоні.

Як повідомила прес-служба РНБО, під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на сході України та в Криму, що склалася внаслідок агресії РФ.

Турчинов наголосив, що РФ продовжує розгортати військову інфраструктуру та посилювати військові підрозділи збройних сил на кордоні з Україною.

«Росія використовує весь арсенал гібридної агресії проти України, розглядаючи нашу державу як випробувальний майданчик для технологій, які потім використовуються проти Європи та США», - сказав він.

Секретар РНБО наголосив, що попри війну, Україна активно реформує сектор безпеки і оборони, який розбудовується за моделлю країн-членів НАТО.

Говорячи про необхідність продовження санкцій проти РФ, Турчинов зазначив, що «не зовсім зрозуміла позиція Європи, яка, продовжуючи санкції, дозволяє Росії будувати "Північний потік-2", таким чином підтримуючи стратегічні економічні інтереси РФ та наражаючи свій енергетичний комплекс на небезпеку».

Співрозмовники також обговорили питання інтенсифікації співробітництва з країнами-членами НАТО в питаннях військово-технічної співпраці.

Своєю чергою, Юкнявічене наголосила, що Україна завжди на порядку денному в ПА НАТО.

«Сьогодні у всіх держав є чітке розуміння агресивної ролі Росії та тієї позиції, яку займає ця країна в світі», - зазначила президент ПА НАТО, резюмувавши, що сильна Україна - це важливий елемент європейської системи безпеки.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо захисту інтересів країни на морях, півдні і сході України, в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці».

У рішенні РНБО зазначається, що розглянувши загрози національній безпеці на півдні та сході України, в акваторії Чорного та Азовського морів і Керченській протоці, що зумовлені агресивними діями Російської Федерації, Рада нацбезпеки і оборони констатувала наявність умов, що можуть призвести до критичної дестабілізації економічної та суспільно-політичної ситуації, морської блокади узбережжя України.

Українському уряду доручено невідкладно ухвалити рішення щодо створення міжвідомчого координаційного органу, який має узагальнити правову позицію держави з питання підготовки консолідованої претензії офіційного Києва до Росії щодо міжнародно-правової відповідальності РФ за збройну агресію проти України, та ін.