Необґрунтоване подорожчання проїзду в громадському транспорті потрібно скасувати - нардеп

Владу закликали провести перевірку цін на перевезення пасажирів.

Проведення незалежної перевірки прозорості цін на громадський транспорт не лише зупинить зростання тарифів на проїзд, а й дозволить їх знизити.

Про це заявив народний депутат від партії “Наш край” Сергій Шахов.

Він переконаний, що комплексна перевірка прозорості роботи громадського транспорту покаже безпідставність здорожчання проїзду.

“У кінці жовтня влада Тернополя вдвічі “задерла” тарифи на проїзд у міському транспорті. Громадськість організувалася на протест, і чиновники одразу повернули тарифи до попереднього рівня. Тобто підстави накручувати ціни на квитки на 100 відсотків були відсутні. Упевнений, подібна ситуація в більшості міст країни, де накрутили ціни на проїзд”, – сказав Сергій Шахов.

Народний депутат від “Нашого краю” вважає помилкою віддавати питання транспортного ціноутворення на відкуп місцевим чиновникам.

“Чиновники за відсутності контролю можуть підвищувати тарифи на проїзд як заманеться. Це не правильно. Громадські перевезення задовольняють потреби найширших верств — працівників підприємств і сфери послуг, службовців, студентів, пенсіонерів. Чим більш комфортними та доступними будуть масові перевезення, тим вищим буде рівень життя і добробут місцевих громад. Тому держава має активно втручатися у регулювання цієї сфери”, – вважає Сергій Шахов.

Партія “Наш край” закликає владу провести перевірку цін на перевезення пасажирів, зазначив Сергій Шахов.

“Слід провести незалежний аудит обґрунтованості тарифів на проїзд у всіх містах. У випадках, коли здорожчання зроблено лише на користь перевізників, без урахування реалій та інтересів громадян, – рішення потрібно скасувати. Є приклади зниження тарифів на проїзд, що доводить можливість розумного компромісу в цьому важливому питанні”, – наголосив народний депутат від “Нашого краю”.

Нагадаємо, що у липні цього року вдвічі підвищили ціни на проїзд у Києві. Приклад столиці взяла на озброєння влада інших міст. У Тернополі ціни на проїзд вдвічі підняли наприкінці жовтня, а вже за тиждень під тиском громадськості знизили до попереднього рівня. Так само у Полтаві влада спочатку підняла ціни на проїзд, а невдовзі – знизила. Пояснили, що до дорожчання є “низка обґрунтованих застережень”.